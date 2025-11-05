Haberler

Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı

Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı Haber Videosunu İzle
Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısının ardından Selahattin Demirtaş'la ilgili "Eylemlerine ve söylemlerine katılmıyorum ama bir insanın hürriyetini sınırlanmak ya da kavuşturmanın siyasilerde değil hukukta ve adalette tecelli etmesi gerektiği görüşüne inanıyorum" dedi.

  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu hakkındaki hak ihlali kararını kesinleştirdi.
  • İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Selahattin Demirtaş'ın eylemlerine ve söylemlerine katılmadığını belirtti.
  • Müsavat Dervişoğlu, bir insanın hürriyetinin sınırlanmasının siyasilerde değil hukukta ve adalette tecelli etmesi gerektiğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısının ardından HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili "Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır" ifadelerini kullanmış ve bu sözler büyük bir yankı uyandırmıştı. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise, bugün grup toplantısının ardından gazetecilere, Demirtaş ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"EYLEMLERİNE VE SÖYLEMLERİNE KATILMIYORUM AMA…"

Gazetecilerin kendisine yönelttiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kararının kesinleşmesine ilişkin soruya yanıt veren Dervişoğlu, "Dünkü karardan malumatım var. Bu kararların siyasetle uygulanmasını yerinde bulmuyorum. Bunlar için çıkarlardan ziyade hukukun ve adaletin geçerli olmasından yana bir ortak tavrın sahibi olmamız gerektiğine inanıyorum. " ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, açıklamasının devamında "Ben Selahattin Demirtaş'ın biliyorsunuz ki eylemlerine ve söylemlerine katılmıyorum ama bir insanın hürriyetini sınırlanmak ya da kavuşturmanın siyasilerde değil hukukta ve adalette tecelli etmesi gerektiği görüşüne inanıyorum" sözlerini sarf etti.

AİHM'İN HAK İHLALİ KARARINI KESİNLEŞTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına Adalet Bakanlığı tarafından yapılan itirazı reddetmiş ve dolayısıyla hak ihlali kararını kesinleştirmişti. Bu kararın ardından Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

