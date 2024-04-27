Müsavat Dervişoğlu, son dönemde sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken ve araştırdığı bir isim haline geldi. İyi Parti'nin gelecek genel başkan seçimlerine aday olduğunu açıklayan Dervişoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler aranıyor. Müsavat Dervişoğlu, Türk siyasetine uzun yıllar hizmet etmiş ve İYİ Parti içinde çeşitli görevler üstlenmiş bir isimdir. MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR? İYİ Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Fatsa'da tamamladıktan sonra liseyi Samsun'da bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

1991 yılından itibaren İzmir'de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Siyasi kariyerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak başladı. 27. Dönem İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir.

Müsavat Dervişoğlu evlidir ve bir çocuk babasıdır.