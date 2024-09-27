Mürüvvet Başdeğirmen kimdir, neden öldü? Isparta Belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı kimdir?
Yaklaşık 1,5 yıl önce attan düşerek ağır yaralanan ve Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Isparta Belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen hayatını kaybetti. Isparta Belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı kimdir? Mürüvvet Başdeğirmen kimdir, neden öldü?
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Mürüvvet Başdeğirmen kimdir, neden öldü? Isparta Belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı kimdir?
MÜRÜVVET BAŞDEĞİRMEN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?
Olay, geçen yıl 13 Mayıs'ta merkeze bağlı Deregümü köyündeki at çiftliğinde meydana geldi. Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen, dengesini kaybederek düştü.
Çiftlikteki çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Mürüvvet Başdeğirmen'i, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.
Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mürüvvet Başdeğirmen tedaviye alındı. Yaklaşık 1,5 yıldır hastanede tedavisi süren Mürüvvet Başdeğirmen, bugün hayatını kaybetti.
İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda; "Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen'in vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.