Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Vedat'ın pozisyonunda hemfikir oldu

Trendyol Süper Lig'de oynanan Samsunspor- Fenerbahçe karşılaşmasının tartışmalı pozisyonları, beIN Trio ekibi tarafından değerlendirildi.

Programda, Fenerbahçe'nin henüz 5. dakikada penaltı beklediği pozisyon masaya yatırıldı. Üç eski hakem de Samsunsporlu oyuncunun Vedat Muriqi'ye müdahalesinde penaltı verilmesi gerektiğini belirtti.

"İLLA ÖLDÜRMESİ GEREKMİYOR"

Bülent Yıldırım, pozisyonun net bir penaltı olduğunu ve VAR'ın da müdahale etmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Guarino ne yapıyor, çok geç ve riskli bir hamle yapıyor. Kontrolsüz şekilde, tabanıyla rakibine çarpıyor. Net penaltı ve sarı kart. Hiç etki aranmaz. Öyle bir hikayeye inanmıyorum. İlla öldürmesi gerekmiyor. VAR müdahalesi de gerekirdi."

"NET BİR PENALTI VE SARI KART"

Aleks Taşçıoğlu da hakemin devam kararının yanlış olduğu görüşünü dile getirdi.

"Risk alıyor, kayarak ve kontrolsüz geliyor. Top oyundayken kontrolsüz bir darbesi var. Net bir penaltı ve sarı kart."

"KRAMPON VİDALARI MURIQI'NİN BALDIRINA GELDİ"

Deniz Çoban ise müdahalenin çarpışma olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Samsunsporlu oyuncu, hiçbir önlem almamış. Topa yetişemeyeceğini anladığı anda ayağını çekmek, etkiyi azaltmak, hızını azaltmak gibi bir şey yapmamış, halen ayak dizden gergin, krampon vidalarıyla rakibi gösteriyor. Krampon vidaları, Muriqi'nin baldırına geldi. Çarpışma dememiz mümkün değil. Ayak biraz daha gergin olsa kırmızı kart konuşulur. Penaltı çok daha doğru olurdu."

Böylece beIN Trio ekibindeki üç yorumcu da Fenerbahçe'nin 5. dakikada penaltı kazanması gerektiği yönünde görüş bildirdi.