Muratpaşa Belediyesi Gastronomide Uluslararası Hijyen Dönemini Başlattı

Muratpaşa Belediyesi Gastronomide Uluslararası Hijyen Dönemini Başlattı
Güncelleme:
Muratpaşa Belediyesi, Antalya'daki işletmelerin gıda güvenliği ve hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla Gold Town Sertifika Programı'nı başlattı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, kentin kalite standartlarını uluslararası düzeye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Program, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği ve Diversey iş birliğiyle hazırlandı. Uysal, bu programın Antalya'nın genel yaşam kalitesini ve marka değerini de artıracağını belirtti.

Antalya Muratpaşa Belediyesi; Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve Diversey iş birliğiyle hazırlanan Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı'nı tanıttı. Vatan Kahvesi'nde düzenlenen toplantıya Antalya'nın önde gelen restoran ve kafe işletmecileri yoğun katılım gösterdi.

"Bireysel Turizm Dönemine Hazırlanmalıyız"

Toplantıda konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turizm sektöründeki değişimlere dikkat çekti. Gelecek 20 yılın trendinin bireysel turizm olacağını ifade eden Uysal, "Z kuşağını geleneksel kitle turizmine dahil etmek zor. Yeni turizm anlayışına hazırlıklı olmalı ve şehir içinde belirli bir kalite güvencesi oluşturmalıyız" dedi.

Muratpaşa Belediyesi Gastronomide Uluslararası Hijyen Dönemini Başlattı

Hijyen Standartları Marka Değerini Güçlendirecek

Gold Town programının sadece hijyenle sınırlı kalmayacağını belirten Başkan Uysal, bu çalışmanın Antalya'nın genel yaşam kalitesini ve marka değerini de artıracağını söyledi. Proje sayesinde işletmelerin uluslararası standartlara uygun hizmet sunması ve müşteri memnuniyetinde ortak bir kalite dili oluşturulması planlanıyor.

Başvurular Dijital Ortamdan Yapılıyor

Programa; Göz Balık, Pikan Fırın, The Bigman ve Shakespeare Coffee & Bistro gibi kentin tanınmış birçok markası şimdiden destek verdi. Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren tüm işletmeler, programa dahil olmak için goldtown.muratpasa-bld.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabiliyor.

Ayşe Şar
Haberler.com / Yaşam
500

