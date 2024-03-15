Murat Uçarer kimdir? AK Parti Eskişehir- Mahmudiye Belediye Başkan adayı Murat Uçarer kaç yaşında, nereli?
Murat Uçarer kimdir? AK Parti Eskişehir- Mahmudiye Belediye Başkan adayı Murat Uçarer kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Eskişehir-Mahmudiye Belediye Başkan adayı olan Murat Uçarer hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Uçarer'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar merak konusu olmaya devam ediyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Eskişehir- Mahmudiye Belediye Başkana dayı Murat Uçarer oldu. Peki, Murat Uçarer kimdir? AK Parti Eskişehir- Mahmudiye Belediye Başkan adayı Murat Uçarer kaç yaşında, nereli?
MURAT UÇARER KİMDİR?
- 1984 yılında Eskişehir'de doğmuştur.
- İlk, orta ve lise eğitimi Mahmudiye'de tamamlamıştır.
- Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur.
- AK Parti'de 2014 Gençlik Kolları Başkanlığı ile başlayan görevi; Seçim İşleri, SKM, Tanıtım ve Medya Başkanlıkları ve 2020- 2023 yılları arasında Mahmudiye İlçe Başkanlığı görevi ile devam etmiştir.
- Mahmudiyeliler Kültür ve Dayanışma Derneği (MAHDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Hali hazırda derin kuyu dalgıç pompası işiyle uğraşmaktadır.
- Vinçler ile derin kuyulardaki pompa boru kablo servisi ile hizmet vermektedir.
- Evli ve üç çocuk babasıdır.
- AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Eskişehir- Mahmudiye Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.