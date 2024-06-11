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Murat Soydan neden öldü, hastalığı nedir? Murat Soydan kaç yaşında vefat etti?

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Ünlü oyuncu Murat Soydan neden öldü, hastalığı nedir? Murat Soydan kaç yaşında vefat etti? Yeşilçam'ın usta oyuncularından Murat Soydan kimdir ve diziler, filmler neler olduğu merak ediliyor. Peki, Murat Soydan öldü mü?

Murat Soydan'ın hastalığı nedir? Türk sinemasına damga vuran isimlerden Murat Soydan neden öldü ve kaç yaşında vefat ettiği gündeme geliyor. Murat Soydan neden öldü, hastalığı nedir? Murat Soydan kaç yaşında vefat etti? Detaylar haberimizdedir…

MURAT SOYDAN NEDEN ÖLDÜ?

Türk sinemasına damga vuran isimlerden Murat Soydan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran kızı Mehveş Soydan "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

MURAT SOYDAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, yaşamını yitirdi. Sayısı projede yer alan usta ismin ölüm haberini de kızı verdi. Sosyal medya hesabından acı haberi veren Soydaş "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Murat Soydan'ın cenaze bilgileri henüz netleşmedi.

Murat Soydan neden öldü, hastalığı nedir? Murat Soydan kaç yaşında vefat etti?

Murat Soydan neden öldü, hastalığı nedir? Murat Soydan kaç yaşında vefat etti?

Murat Soydan neden öldü, hastalığı nedir? Murat Soydan kaç yaşında vefat etti?

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan hayatını kaybetti

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