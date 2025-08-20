Murat Övüç'ün hesabı neden kapatıldı? Yasa dışı bahis reklamı yapan fenomenler kim?
Murat Övüç hesabı neden kapatıldı? sorusu, sosyal medyada gündem yarattı. 2025 yılı itibarıyla, Ticaret Bakanlığı yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına karşı başlattığı mücadele kapsamında yüksek takipçili hesapları mercek altına aldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı faaliyetlere aracılık ettiği tespit edilen 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği duyuruldu. Erişim engeli getirilen isimler arasında, 4 milyon takipçili fenomen Murat Övüç, sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık ve YouTuber Mert Sarıç da yer alıyor. Bu kişilerin hesaplarına girmek isteyen kullanıcılar, "Bu hesap Türkiye'de kullanılamıyor" mesajıyla karşılaştı. Peki, Murat Övüç'ün hesabı neden kapatıldı? Instagram hesabı kapanan fenomenler!
MURAT ÖVÜÇ'ÜN HESABI NEDEN KAPATILDI?
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 360 sayılı Reklam Kurulu toplantısında yasa dışı bahis ve kumar içeriklerinin ana gündem maddesi olduğu belirtildi. Tespit edilen 30 sosyal medya hesabı hakkında hem erişim engeli uygulanmasına hem de adli işlem başlatılması için gerekli kurumlara başvuru yapılmasına karar verildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Tüketicileri yasa dışı sitelere yönlendiren, kumar oynamaya özendiren sosyal medya hesapları hakkında gerekli yasal adımlar atılmıştır. Denetimler kararlılıkla sürecektir."
MURAT ÖVÜÇ'ÜN HESABI KAPATILDI
Listedeki isimlerin başında ise fenomen Murat Övüç'ün yer aldığı kısa sürede ortaya çıktı. Övüç'ün 4 milyon takipçili hesabına girenler "Hesap, Türkiye'de kullanılamıyor" mesajıyla karşılaştı.
ARİF KOCABIYIK VE MERT SARIÇ'TA LİSTEDE
İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık'ın 500 bine yakın, YouTuber Mert Sarıç'ın 1 milyon takipçili hesaplarının da söz konusu soruşturma kapsamında kapatıldığı öğrenildi. Öte yandan profilde yapılan açıklamada yasal talebin BTK'dan geldiği ifade edildi.