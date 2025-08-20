Murat Övüç'ün hesabı neden kapatıldı? Yasa dışı bahis reklamı yapan fenomenler kim?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı faaliyetlere aracılık ettiği tespit edilen 30 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği duyuruldu. Erişim engeli getirilen isimler arasında, 4 milyon takipçili fenomen Murat Övüç, sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık ve YouTuber Mert Sarıç da yer alıyor. Bu kişilerin hesaplarına girmek isteyen kullanıcılar, "Bu hesap Türkiye'de kullanılamıyor" mesajıyla karşılaştı. Peki, Murat Övüç'ün hesabı neden kapatıldı? Instagram hesabı kapanan fenomenler!

MURAT ÖVÜÇ'ÜN HESABI NEDEN KAPATILDI?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 360 sayılı Reklam Kurulu toplantısında yasa dışı bahis ve kumar içeriklerinin ana gündem maddesi olduğu belirtildi. Tespit edilen 30 sosyal medya hesabı hakkında hem erişim engeli uygulanmasına hem de adli işlem başlatılması için gerekli kurumlara başvuru yapılmasına karar verildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicileri yasa dışı sitelere yönlendiren, kumar oynamaya özendiren sosyal medya hesapları hakkında gerekli yasal adımlar atılmıştır. Denetimler kararlılıkla sürecektir."