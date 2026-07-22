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Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı

Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
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Maltepe'de bir evden yükselen kadın çığlıkları üzerine mahalleli binanın önünde toplandı. Balkona çıkan kişiye tepki gösteren kalabalıktan biri taş fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mert ORDU / -MALTEPE'de bir evden yükselen çığlıklar üzerine kadına şiddet uygulandığını öne süren mahalleli binanın önünde toplandı. Balkona çıkan kişiye tepki gösteren kalabalıktan bir kişi ise taş fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kadına şiddet uygulandığı öne sürülen bir evden yükselen kadının çığlıklarını duyan mahalleli binanın önünde toplandı. Balkona çıkan kişiye tepki gösterilirken, kalabalıktan biri elindeki taşı balkona doğru attı. Bina önünde yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, balkona çıkan kişiye vatandaşların tepki gösterdiği ve taş atıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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