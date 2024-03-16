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Murat Mustafa Selimoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - İslahiye Belediye Başkan adayı Murat Mustafa Selimoğlu kaç yaşında, nereli?

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Murat Mustafa Selimoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Murat Mustafa Selimoğlu kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Gaziantep -İslahiye Belediye Başkan adayı olan Murat Mustafa Selimoğlu hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Murat Mustafa Selimoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.

Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Murat Mustafa Selimoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - İslahiye Belediye Başkan adayı Murat Mustafa Selimoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU KİMDİR?

Murat Mustafa Selimoğlu, Yeniden Refah Partisi Gaziantep - İslahiye Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Gaziantep - İslahiye Belediye Başkan adayı Murat Mustafa Selimoğlu akaryakıt işletmeciliği yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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