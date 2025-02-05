Murat Kemal Yetişen kimdir? Şehit Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen kaç yaşıda, evli mi, memleketi neresi?
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu açıkladı. Şehit Murat Kemal Yetişen kimdir?
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu duyurdu. Murat Kemal Yetişen kimdir? ŞehitPiyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen kaç yaşıda, evli mi, memleketi neresi?
ŞEHİT MURAT KEMAL YETİŞEN KİMDİR?
MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bugün, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
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