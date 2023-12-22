Murat Güloğlu evli mi? Sorusu, Murat Güloğlu hakkında merak edilmekte olan sorular arasında bulunuyor ve zaman zaman izleyiciler tarafından internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Murat Güloğlu merak konusu oldu. İşte Murat Güloğlu hakkında merak edilen Murat Güloğlu evli mi? Murat Güloğlu eşi, sevgilisi kim?

MURAT GÜLOĞLU EVLİ Mİ?

Murat Güloğlu'nun evli olup, olmadığı bilinmemektedir. Murat Güloğlu, 6 Nisan 1975 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olmuş ve ardından Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Avrupa Birliği ve Dış Politika Programı'nda yüksek lisans derecesi almıştır. Ayrıca, Uluslararası Basın Derneği (IPI) Türkiye Ofisi Sertifika Programı'nı tamamlamıştır.

Medya kariyerine 1995 Şubat ayında başlayan Güloğlu, uzun yıllar birçok TV kanalında haber ve program departmanında spiker, muhabir, editör ve yapımcı olarak görev yapmıştır. 1999 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın En İyi Televizyon Gazetecisi" ödülüne layık görülmüştür. Muhabirlikten sonra haber spikerliği ve program sunuculuğuna geçerek, FOX kanalında "Evinizin Oğlu Murat Güloğlu" sloganıyla program sunuculuğu ve haber spikerliği yapmış, aynı zamanda "Çalar Saat Hafta Sonu" kuşağını sunmuştur.

Mart 2017'de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile ilgili yaptığı bir yorum nedeniyle işinden ayrılmıştır. Ancak bu süreçte, Gazete Habertürk'te pazar röportajları yapmakta ve gazeteci Güneri Cıvaoğlu ile birlikte çalışmaktadır. Ayrıca, Murat Güloğlu'nun "Gitmesen... Gitme Sen." isimli bir otobiyografik kitabı bulunmaktadır.