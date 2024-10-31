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Murat Göğebakan ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi, kanser miydi? Murat Göğebakan kaç yaşında öldü?

Murat Göğebakan ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi, kanser miydi? Murat Göğebakan kaç yaşında öldü?
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Murat Göğebakan kaç yaşında öldü sorusu sanatçının hayranları tarafından "zamansız" olarak nitelenir. Murat Göğebakan, hayata veda ettiğinde sadece 46 yaşındaydı. Peki, Murat Göğebakan ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi?

Genç yaşta aramızdan ayrılmasına rağmen, bıraktığı eserler ve anılarla hayranlarının kalbinde yaşamaya devam ediyor. Murat Göğebakan ne zaman, neden öldü?

MURAT GÖĞEBAKAN NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süre kanser (lösemi) tedavisi gören Göğebakan; 24 Temmuz 2014 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 31 Temmuz 2014 tarihinde vefat etmiştir. Göğebakan'ın cenazesi Fatih Camii'nde kılınan namazdan sonra Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na defnedildi.

Göğebakan için İstanbul Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreni, sanatçının sevdikleri, hayranları ve dostlarını bir araya getirdi. Törenin ardından, Murat Göğebakan'ın naaşı, memleketi Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Buruk Mezarlığı'na defnedildi. Göğebakan'ın kabri, mezarlıkta yer alan musalla taşının doğusunda, şehitlik bölümünde, ruhu ve sanatıyla ebediyen yaşamaya devam edecek bir yerde bulunmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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