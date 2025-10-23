Murat Balcı kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Leo'su Murat Balcı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Murat Balcı, tiyatrodan sinemaya, dizilerden müzik dünyasına uzanan çok yönlü bir sanatçı olarak dikkat çekiyor. "Kızılcık Şerbeti" dizisinde "Leo" karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Balcı, kariyerinde uzun yıllardır farklı alanlarda başarıyla yer alıyor. Almanya doğumlu olan ve kökleri İzmir'e uzanan sanatçı, hem oyunculuğu hem de müzikal yetenekleriyle tanınıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MURAT BALCI KİMDİR?

Murat Balcı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olmasının yanı sıra müzisyen ve besteci kimliğiyle de tanınıyor. Sanatın farklı alanlarında yeteneklerini gösteren Balcı, sahne ve ekran çalışmalarını müzik tutkusu ile harmanlayarak özgün bir kariyere sahip.

MURAT BALCI KAÇ YAŞINDA?

24 Mayıs 1983 doğumlu olan Murat Balcı, 40 yaşındadır.

MURAT BALCI NERELİ?

Almanya doğumlu olan Murat Balcı aslen İzmirlidir. Ailesiyle birlikte 10 yaşında İzmir'e dönmüştür.

MURAT BALCI'NIN KARİYERİ

Müzikle erken yaşta ilgilenmeye başlayan Murat Balcı, 13 yaşında beste yapmaya başlamış ve 17 yaşında İzmir'de düzenlenen Ege Ses Yarışması'nda "Küçüğüm" adlı şarkısıyla en iyi erkek sesi seçilmiştir. Ege Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olduktan sonra müzikle beraber tiyatroya yönelmiş, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da profesyonel eğitim almıştır.

2004 yılından itibaren birçok film ve dizide rol alan Balcı, "En İyi Arkadaşım", "Saklı Kalan", "Tutsak", "Afili Aşk", "Sol Yanım", "Baht Oyunu", "Kuş Uçuşu" ve "Dünya Bu" gibi yapımlarda izleyicilerin karşısına çıktı. Günümüzde de "Kızılcık Şerbeti" dizisinde "Leo" karakterini canlandırarak projelerine devam etmektedir.