Murat Aydın kimdir, nereli? Murat Aydın hayatı ve kariyeri! Murat Aydın ne mezunu?

AK Parti Beykoz belediye başkan adayı Murat Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Murat Aydın'ın kariyeri sorgulatılıyor. Vatandaşlar tarafından Aydın'ın eğitim hayatı araştırılıyor. Peki, Murat Aydın kimdir, nereli? Murat Aydın hayatı ve kariyeri! Murat Aydın ne mezunu? Detaylar haberimizde...

MURAT AYDIN KİMDİR?

1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğan Aydın, 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni, 1985 yılında ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni başarıyla tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle tamamladı.

Aydın, 1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine AK Parti'den seçilerek dört kez başkanlık yapmıştır. 2019 yerel seçimlerinde ise Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı olan Aydın, uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla ilgilenmektedir. İngilizce bilen Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrıca Aydın'ın iki adet fotoğraf sergisi bulunmaktadır.