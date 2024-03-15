Mümin Buluş kimdir? MHP Tekirdağ Saray Belediye Başkan Adayı Mümin Buluş kaç yaşında, nereli?
MHP Tekirdağ Saray Belediye Başkan Adayı Mümin Buluş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mümin Buluş kimdir? MHP Tekirdağ Saray Belediye Başkan Adayı Mümin Buluş kaç yaşında, nereli?
Mümin Buluş kimdir? MHP Tekirdağ Saray Belediye Başkan Adayı Mümin Buluş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Tekirdağ Saray Belediye Başkan Adayı Mümin Buluş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mümin Buluş kimdir? MHP Tekirdağ Saray Belediye Başkan Adayı Mümin Buluş nereli? Detaylar haberimizdedir…
MÜMİN BULUŞ KİMDİR?
Mümin Buluş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Tekirdağ Saray Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.