Mumbar dolması tarifi! Masterchef Mumbar dolması nedir, nasıl yapılır? Mumbar dolması için gerekli malzemeler! Mumbar dolması hangi yöreye ait?

Masterchef 11 Ekim yarışmasında şefler tarafından Mumbar dolması yapılması istendi. Peki Masterchef Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Mumbar dolması yemek tarifi! Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Mumbar dolması tarifi oldu. Peki en güzel Mumbar dolması yemek tarifi nasıldır? Mumbar dolması yemeği nasıl yapılır? Mumbar dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması için gerekenler neler?

MUMBAR DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

½ kg kıyma

½ akciğer

1 koyun mumbarı

4 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı reyhan

karabiber

kırmız biber

tuz

MUMBAR DOLMASI NASIL YAPILIR? MUMBAR DOLMASI TARİFİ

Bulgurlar yıkandıktan sonra sıcak suyla ıslatılır. Ciğer ve soğan ince kıyılır. İçerisine bulgur, salça, reyhan, baharatlar ve tuz eklenerek dolma içi hazırlanır. Bir su bardağı su ile için kıvamı yumuşatılır ve mumbara gevşekçe doldurulur. Mumbarın içinin dökülmemesi için iki ucu da iple bağlanır ve kaynayan suda yumuşayıncaya kadar pişirilir. Mumbar pişince suyun içerisinden alınır ve küçük küçük dilimlenir arzu edilirse sarımsak da dökülerek sıcak olarak servis edilir.

Not: Mumbarın başlarını bağlamaya gerek yoktur. Çünkü sıcak suya atılınca hemen toplanır. Arzu edilirse haşlanan mumbar tereyağında kızartılarak servis edilebilir.

MUMBAR DOLMASI HANGİ YÖREYE AİT?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Mumbar dolması ülkemizde Tokat ili ve yöresine ait bir yemektir.