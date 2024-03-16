Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli?
Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Sarıoğlan Belediye Başkan adayı olan Mükremin Sayan hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mükremin Sayan'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MÜKREMİN SAYAN KİMDİR?
Mükremin Sayan, Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.