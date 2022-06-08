Mükremin kimdir? TikTok fenomeni Mükremin Gezgin kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi! - Haberler

Gündemde yer alan konuların başında Mükremin kimdir? Mükremin hamile mi? soruları geliyor. Peki, Sosyal medya fenomeni Mükremin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği nedir?

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

Mükremin Gezgin Tiktok videolarıyla ünlenmiş bir Tiktoker ve sosyal medya fenomenidir. 8 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da doğduğu bilinmektedir. Hayatıyla ilgili detaylar çok fazla bilinmemektedir.

Mükremin Gezgin'in TikTok'ta toplamda 1.3 milyon takipçisi bulunmaktadır. Tiktok'ta toplam beğeni sayısı ise 37.4 milyondur.

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