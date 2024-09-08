Müjdemi İsterim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müjdemi İsterim filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Müjdemi İsterim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Müjdemi İsterim filmini izleyecek olanların merak ettiği Müjdemi İsterim konusu nedir, Müjdemi İsterim oyuncuları kimler ve Müjdemi İsterim özeti gibi konuları inceliyoruz.

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde'nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisi ile karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir. Genç kadın Bulut'u, Leyla dan ayrılmaması durumunda, basına konuşmakla tehdit eder. Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut'un arabasına saklanmıştır. Çok geçmeden ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini, bu yüzden de polisin peşlerinde olduğunu öğrenir. Bulut ve Müjde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi imkanları ile çözmeye karar verir.

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ahmet Kural - Bulut

• Ecem Erkek - Müjde

• Mehmet Özgür - Kazım

• İlker Aksum - Niyazi

• Bestemsu Özdemir

• Hakan Bilgin

• Levent Özdilek

• Lale Başar

• Şencan Güleryüz

• İştar Gökseven

• Ulviye Karaca

• Selin Işık

• Alper Kadayıfçı

• Toprak Sağlam

• Bahtiyar Engin

• Fulden Akyürek

• Seymen Aydın

• Hakan Dinçkol

• Özlem Türay

• Tuğba Tutuğ

• Caner Kadayıfçı