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Muhsin Şentürk kimdir? Yargıtay Başkan adayı Muhsin Şentürk nereli, kaç yaşında?

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Mehmet Akarca Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Bu süreç işlerken Yargıtay adaylarından olan Muhsin Şentürk'ün hayatı merak edildi. Muhsin Şentürk kimdir? Yargıtay Başkan adayı Muhsin Şentürk nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Muhsin Şentürk, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak bu alanda eğitim almıştır. Mezuniyetinin ardından hakim adayı olarak mesleğe başlamıştır. Meslek hayatında çeşitli görevlerde bulunan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz ve Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı görevlerini üstlenmiştir. Daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimi olarak görev yapmıştır. Ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmıştır. Yargıtay'daki kariyeri boyunca önemli görevlerde bulunan Şentürk, aynı zamanda dairede en kıdemli üye olarak başkanvekilliği görevini de üstlenmiştir. 2012 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmiş ve halen bu görevini sürdürmektedir. Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

Muhsin Şentürk kimdir? Yargıtay Başkan adayı Muhsin Şentürk nereli, kaç yaşında?

YARGITAY SEÇİM SÜRECİ

Mehmet Akarca Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

İlk turda alınan oylar;

Yargıtay Başkanı Akarca: 88

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 71

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 70

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 50

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 47

2. turda alınan oylar;

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 94

Yargıtay Başkanı Akarca: 82

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 74

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 46

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 36

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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