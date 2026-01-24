Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, yeniden hastaneye kaldırıldı. Böcek'in tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlanarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Muhittin Böcek'in uyku apnesi tanısı bulunuyor ve günlük olarak 21 farklı ilaç kullanıyor.
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu acil değerlendirme gerektirdiği için hastaneye sevk edildi.
CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 Temmuz'da tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı. Böcek'in, cezaevinde rahatsızlanmasının ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
SAĞLIK SORUNLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Uyku apnesi tanısı bulunan Muhittin Böcek'in günlük olarak 21 farklı ilaç kullandığı belirtildi. Başkan Böcek'in sağlık durumunun acil değerlendirme gerektirmesi nedeniyle hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Böcek, daha önce de benzer şikâyetlerle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Muhittin Böcek'in hastanedeki kontrollerinin ardından sağlık durumuna ilişkin nasıl bir karar verileceği merak konusu olurken, yetkililerden konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.