Haberler

Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, yeniden hastaneye kaldırıldı. Böcek'in tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlanarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Muhittin Böcek'in uyku apnesi tanısı bulunuyor ve günlük olarak 21 farklı ilaç kullanıyor.
  • Muhittin Böcek'in sağlık durumu acil değerlendirme gerektirdiği için hastaneye sevk edildi.

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 Temmuz'da tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı. Böcek'in, cezaevinde rahatsızlanmasının ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

SAĞLIK SORUNLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Uyku apnesi tanısı bulunan Muhittin Böcek'in günlük olarak 21 farklı ilaç kullandığı belirtildi. Başkan Böcek'in sağlık durumunun acil değerlendirme gerektirmesi nedeniyle hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Böcek, daha önce de benzer şikâyetlerle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Muhittin Böcek'in hastanedeki kontrollerinin ardından sağlık durumuna ilişkin nasıl bir karar verileceği merak konusu olurken, yetkililerden konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Siyaset
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler
Arz sıkıştı talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

Arz sıkıştı talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı

Ortalığı karıştıran İran bahsi! Meblağ dudak uçuklattı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Sahilde şınav çekerken 2 metrelik dalgaları görünce koşarak kaçtı

Sahilde şınav çekerken gördü, ardına bakmadan koşarak kaçtı
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti

Trump'ı küplere bindirecek karar! Avrupa ülkesi daveti resmen reddetti