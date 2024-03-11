Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Ankara- Bala Belediye Başkan adayı Muharrem Fındıkçı'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Muharrem Fındıkçı kimdir? Zafer Partisi Ankara- Bala Belediye Başkan adayı Muharrem Fındıkçı kaç yaşında, nereli?

MUHARREM FINDIKÇI KİMDİR?

Zafer Partisi'nin Bala Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.