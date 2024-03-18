Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli?
1961'de Konya'nın Altınekin ilçesinde doğan Muharrem Dere, genç yaşta iş hayatına atıldı ve birçok alanda ticaret yaptı. Kurduğu aile şirketiyle çeşitli zirai üretimler gerçekleştirdi. 2009'da Akıncılar Belde Belediye Başkanı, 2014 ve 2019'da Altınekin Belediye Başkanı seçildi. Dere, evli ve beş çocuk babasıdır.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere oldu. Peki, Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli?
MUHARREM DERE KİMDİR?
- 1961 yılında Altınekin, Akıncılar Mahallesi doğumlu olan Muharrem Dere, Akıncılar İlköğretim Okulu'ndan mezun oldu.
- Genç yaşta iş hayatına atılan Dere, Kurduğu aile şirketiyle bir çok alanda ticaretle uğraşmakta ve çeşitli zirai üretimler yapmaktadır.
- 2009 Yerel Seçimlerinde Akıncılar Belde Belediye Başkanı, 2014 ve 2019 Yerel Seçimlerinde de Altınekin Belediye Başkanı seçilen Dere, evli ve beş çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.