uharrem ayında çekilecek tesbih ve zikirler, kişinin hem ruhen arınmasına hem de Allah'a yakınlaşmasına vesile olur. Bu ayda yapılacak dualar ve zikirler sayesinde manevi bereket artıyor. Muharrem ayında çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir sorusu, bu önemli zaman diliminde nasıl bir ibadet rutini izlenmesi gerektiğini bilmek isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor. Muharrem ayında çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir? İşte gün gün yapılacak zikirler ve dualar!

MUHARREM AYINDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER NELERDİR?

Muharrem ayında çekilecek tesbih ve zikirler arasında en çok tavsiye edilenlerden biri, 1000 defa İhlas Suresi okunmasıdır. Muharrem ayının ilk günü başlanan bu zikir, kulun dünyevi sıkıntılardan kurtulması ve günahlarının affı için önemli bir fırsat sunar. Bu tesbih, Allah'ın birliğini ve kudretini tefekkür etmek için en özel uygulamalardandır.

Bir diğer önemli zikir uygulaması ise 360 defa Ayetel Kürsi okunmasıdır. Ardından "Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl…" duasının 3, 5 veya 7 defa okunması önerilir. Bu dua ve zikir, kişinin bir yıl boyunca kazalardan, belalardan korunmasına niyetle yapılır.

Muharrem ayında çekilecek tesbih ve zikirler için ilk 10 gün boyunca şu günlük esmalar tavsiye edilir:

1. Gün: 100 defa "Estağfirullah"

2. Gün: 100 defa "Sübhanellahi velhamdü lillahi vallahu ekber"

3. Gün: 313 defa "Ya Selam"

4. Gün: 100 defa "La ilahe illallah…"

5. Gün: 100 defa "Ya Rahman Ya Rahim"

6. Gün: 100 defa "La havle vela kuvvete illa billah"

7. Gün: 100 defa "İhlas Suresi"

8. Gün: 100 defa "La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah"

9. Gün (Aşure): 41 defa "Selamün kavlen mir Rabbirrahim", 66 defa "İhlas Suresi", 33 defa Kelime-i Şehadet

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

2025 yılında Hicri Yılbaşı, 26 Haziran 2025 Perşembe gününe denk gelmektedir. Bu tarih, Hicri takvime göre 1 Muharrem 1447'dir ve İslam dünyasında yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilir.

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvim, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'den Medine'ye hicretini esas alarak 622 yılını başlangıç kabul eder. Ayın hareketlerine dayalı olan bu takvim, her yıl Miladi takvime göre yaklaşık 10-12 gün geriye gider. Ayrıca, Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi gününe denk gelmektedir. Bu özel gün, İslam tarihinde önemli olayların anıldığı ve ibadetlerin yoğunlaştığı bir zaman dilimidir.