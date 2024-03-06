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Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kaç yaşında, nereli?

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CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kaç yaşında, nereli? Muhammet Rıza Yalçınkaya, CHP'nin Bartın Belediye Başkan Adayı olarak tanınmaktadır. Ancak hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyenler için Yalçınkaya'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar merak konusu olmuştur.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Bartın Belediye Başkan adayı ise Muhammet Rıza Yalçınkaya oldu. Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? Muhammet Rıza Yalçınkaya nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA KİMDİR?

Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, 23 Kasım 1955 yılında Zonguldak'ta doğmuştur. Evli ve 2 çocuk babası olan Yalçınkaya, eğitimini Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra, Amasra Taşkömürü Müessese Müdürlüğü'nde teknik uzman olarak görev almış ve daha sonra makine mühendisi ve başmühendislik gibi görevlerde bulunmuştur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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