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Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
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MUĞLA'DA NE OLDU? Muğla'da hastaneye helikopter nasıl çarptı?

MUĞLA'DA NE OLDU? Muğla'da hastaneye helikopter nasıl çarptı?
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne helikopter çarptı. Olayın detayları merak ediliyor. Helikopterin hastaneye nasıl çarptığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Olayla ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor.

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan helikopter, boş alana düştü. Birçok kişi, helikopterin hastaneye nasıl ve neden çarptığını merak ediyor. Kazada yaralı ve ölü var mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildiği belirtiliyor. Peki, Muğla'da ne oldu? Son dakika Muğla'da helikopter hastaneye nasıl çarptı?

MUĞLA'DA HASTANEYE HELİKOPTER NASIL ÇARPTI?

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan helikopter, boş alana düştü. Bir helikopter, il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarptı. Helikopter daha sonra boş alana düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

MUĞLA'DA NE OLDU? Muğla'da hastaneye helikopter nasıl çarptı?

KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre, 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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