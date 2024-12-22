MUĞLA'DA NE OLDU? Muğla'da hastaneye helikopter nasıl çarptı?

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan helikopter, boş alana düştü. Birçok kişi, helikopterin hastaneye nasıl ve neden çarptığını merak ediyor. Kazada yaralı ve ölü var mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildiği belirtiliyor. Peki, Muğla'da ne oldu? Son dakika Muğla'da helikopter hastaneye nasıl çarptı?

MUĞLA'DA HASTANEYE HELİKOPTER NASIL ÇARPTI?

Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpan helikopter, boş alana düştü. Bir helikopter, il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarptı. Helikopter daha sonra boş alana düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre, 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.