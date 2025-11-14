Haberler

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partiden, Aydın Ayaydın kimdir?

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partiden, Aydın Ayaydın kimdir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hangi partiden olduğu ve Aydın Ayaydın hakkında bilgiler merak edildi. Belediye başkanının siyasi geçmişi, eğitim durumu ve politik duruşu hakkında detaylar haberimizde. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partiden, Aydın Ayaydın kimdir?

1951 yılında Mardin'in Derik ilçesinde dünyaya gelen Aydın Ayaydın, yükseköğrenimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamladı. 1977'de Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi'nde iktisat asistanı olarak akademik hayata adım attı. Bir yıl sonra İTİA İşletme Yüksek Okulu'nda, ardından İTİA Ekonomi Fakültesi'nde asistan olarak görev alarak akademik kariyerini sürdürdü.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ VE AKADEMİK UNVANLARI

Ayaydın, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1983'te ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı ve 1985 yılında doktor unvanını aldı. 1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde yardımcı doçentliğe yükseldi. Akademik başarıları sayesinde 1988'de doçent, 1993'te ise ekonometri profesörü oldu.

YAYINLARI VE YAZIN HAYATI

Ekonomi, siyaset ve güncel gelişmeler üzerine üretken bir kalem olan Ayaydın; Takvim, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Bugüne kadar yayımlanmış 12 bilimsel kitabının yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ DENEYİMİ

Akademik ve gazetecilik kariyerinin yanı sıra spor dünyasında da aktif roller üstlenmiştir. Beşiktaş'ta Asbaşkanlık ve Basın Sözcülüğü görevlerinde bulunarak kulüp yönetimine önemli katkılar sağlamıştır.

KİŞİSEL YAŞAMI

Aydın Ayaydın, evli ve üç çocuk babasıdır. Eğitim, bilim, medya ve spor alanlarındaki çalışmaları ile çok yönlü bir kariyere sahiptir.

AYDIN AYAYDIN HANGİ PARTİLİ

1995 yılının Kasım ayında Doğru Yol Partisinden milletvekili adayı olmuş ancak milletvekili seçilememiştir. 1999-2002 seçimlerinde Anavatan Partisi İstanbul milletvekilliği yapmıştır. 2011 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul milletvekilliği yapmıştır. 7 Ocak 2024 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi başkan adayı gösterilmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar

Komşu ülkede peş peşe şiddetli patlamalar! Ölü ve yaralılar var
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi: O alanı kazınca...

Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Hatay'da otomobilin çarptığı kadın kanala düşerek hayatını kaybetti

Bir anda kanala düştü! Genç kadının korkunç ölümü
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Şarkıcılar yılbaşında paraya doyacak! Sadece bir isim döviz kazanacak

Yılbaşında paraya doyacaklar! Sadece bir isim döviz kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.