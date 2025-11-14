Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partiden, Aydın Ayaydın kimdir?

1951 yılında Mardin'in Derik ilçesinde dünyaya gelen Aydın Ayaydın, yükseköğrenimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamladı. 1977'de Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi'nde iktisat asistanı olarak akademik hayata adım attı. Bir yıl sonra İTİA İşletme Yüksek Okulu'nda, ardından İTİA Ekonomi Fakültesi'nde asistan olarak görev alarak akademik kariyerini sürdürdü.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ VE AKADEMİK UNVANLARI

Ayaydın, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1983'te ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı ve 1985 yılında doktor unvanını aldı. 1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde yardımcı doçentliğe yükseldi. Akademik başarıları sayesinde 1988'de doçent, 1993'te ise ekonometri profesörü oldu.

YAYINLARI VE YAZIN HAYATI

Ekonomi, siyaset ve güncel gelişmeler üzerine üretken bir kalem olan Ayaydın; Takvim, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Bugüne kadar yayımlanmış 12 bilimsel kitabının yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ DENEYİMİ

Akademik ve gazetecilik kariyerinin yanı sıra spor dünyasında da aktif roller üstlenmiştir. Beşiktaş'ta Asbaşkanlık ve Basın Sözcülüğü görevlerinde bulunarak kulüp yönetimine önemli katkılar sağlamıştır.

KİŞİSEL YAŞAMI

Aydın Ayaydın, evli ve üç çocuk babasıdır. Eğitim, bilim, medya ve spor alanlarındaki çalışmaları ile çok yönlü bir kariyere sahiptir.

AYDIN AYAYDIN HANGİ PARTİLİ

1995 yılının Kasım ayında Doğru Yol Partisinden milletvekili adayı olmuş ancak milletvekili seçilememiştir. 1999-2002 seçimlerinde Anavatan Partisi İstanbul milletvekilliği yapmıştır. 2011 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul milletvekilliği yapmıştır. 7 Ocak 2024 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Muğla Büyükşehir Belediyesi başkan adayı gösterilmiştir.