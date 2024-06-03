Üye Girişi
Haberler

Müge Boz ikinci kez anne oldu! Müge Boz'un bebeği kız mı, erkek mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Müge Boz ikinci kez bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşarken, Müge Boz'un bebeğinin cinsiyeti gündeme geliyor. Müge Boz'un bebeği kız mı, erkek mi? 2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile nikah masasına oturdu. Aynı yıl kızları Vina'yı kucağına alan çift, cumartesi de ikinci bebeklerine kavuştu. Peki, Müge Boz'un bebeği kız mı, erkek mi? Müge Boz kimdir?

Müge Boz'un bebeği kız mı, erkek mi? Ünlü çift Müge Boz ve Caner Erdeniz ikinci bebeklerini kucağına aldılar. Çift çocuklarıyla aile pozu vermeyi de ihmal etmedi. Müge Boz kimdir? Müge Boz'un bebeğinin cisiyeti nedir?

MÜGE BOZ'UN BEBEĞİ KIZ MI, ERKEK Mİ?

Cumartesi günü ikinci bebeğini kucağına alan Müge Boz, doğum esnasında bir erkek bebeği olduğunu öğrendi.

Hamileliği boyunca bebeğinin cinsiyetini öğrenmek istemeyen ikili, doğum esnasında bir erkek bebeklerini olduğunu öğrendi. Oğullarına Rika adını veren ünlü çift, sosyal medya hesaplarından ilk aile pozlarını da paylaştı. Erdeniz ve Boz'un aile pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken tebrik yorumları da geldi.

Müge Boz ikinci kez anne oldu! Müge Boz'un bebeği kız mı, erkek mi?

Müge Boz ikinci kez anne oldu! Müge Boz'un bebeği kız mı, erkek mi?

Müge Boz ikinci kez anne oldu! Müge Boz'un bebeği kız mı, erkek mi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Caner Erdeniz Basketbolcu Müge Boz Ünlüler Gündem Magazin Yaşam Haberler

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada

Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title