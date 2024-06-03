Müge Boz ikinci kez anne oldu! Müge Boz'un bebeği kız mı, erkek mi?

Müge Boz'un bebeği kız mı, erkek mi? Ünlü çift Müge Boz ve Caner Erdeniz ikinci bebeklerini kucağına aldılar. Çift çocuklarıyla aile pozu vermeyi de ihmal etmedi. Müge Boz kimdir? Müge Boz'un bebeğinin cisiyeti nedir?

MÜGE BOZ'UN BEBEĞİ KIZ MI, ERKEK Mİ?

Cumartesi günü ikinci bebeğini kucağına alan Müge Boz, doğum esnasında bir erkek bebeği olduğunu öğrendi.

Hamileliği boyunca bebeğinin cinsiyetini öğrenmek istemeyen ikili, doğum esnasında bir erkek bebeklerini olduğunu öğrendi. Oğullarına Rika adını veren ünlü çift, sosyal medya hesaplarından ilk aile pozlarını da paylaştı. Erdeniz ve Boz'un aile pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken tebrik yorumları da geldi.