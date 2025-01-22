Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. 12 katlı, dış cephesi ahşap kaplama olan otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı. Yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilen ve 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı.

MÜGE ANLI ACI HABERİ CANLI YAYINDA VERDİ

Türkiye'yi derinden sarsan olay sonrası ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı. Acı olayla ilgili bir açıklama da Müge Anlı'dan geldi. Konu hakkında konuşan Anlı, komşusu ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü sunucu, acı haberi verirken boğazı düğümlendi, konuşmakta zorlandı.

"ÇOK ZOR BİR DURUM"

"Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor" diyerek söze başlayan Müge Anlı, "Çünkü Bolu'da yaşanan can pazarında söylemesi bile çok acı ama onlarca canımız hayatını kaybetti. Onlarca canımız yaralı…Dün yayını kapatırken 10 vefat vardı. Bugün 76'dan bahsediliyor. İnşallah vefat edenlerin sayısı artmaz. Beni komşum da 2 tane evladıyla hayatını kaybetti. Nurlar içinde yatsın. Ben yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Çok zor bir durum Allah bir daha yaşatmasın. Yangın çok zor bir şey…" ifadelerine yer verdi.