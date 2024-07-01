Müge Anlı neden yok? Müge Anlı bitti mi?

Müge Anlı bitti mi? Müge Anlı bitiyor mu? Müge Anlı final mi yapacak? sorularının yanıtları araştırılıyor. Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hakkında merak edilen konuları sizler için derledik.

MÜGE ANLI BİTİYOR MU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki ekibin yaptığı programın biteceğine dair bir açıklama bulunmuyor.

MÜGE ANLI FİNAL Mİ YAPACAK?

2008 yılından bu yana ekran macerasını sürdüren, Kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı, Müge Anlı ile Tatlı Sert bir sezonu daha geride bıraktı. Ekranların sevilen programı 28 Haziran 2024 tarihinde sezon finali yaptı.