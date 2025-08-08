ATV'nin gündüz kuşağında geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert, haziran ayının son haftasında sezon finali yaparak kısa bir yayın molasına girdi. Programın ara vermesinin ardından yeni sezon tarihine ilişkin merak da artmaya başladı. Müge Anlı'nın güncel gelişmeler ve olayları ele aldığı programı, yeni sezonunda da geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeye devam edecek. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte, programda gündeme gelecek güncel konular ve özel bölümler de şimdiden heyecanla bekleniyor. Müge anlı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Müge Anlı ne zaman başlıyor? 2025 Müge Anlı yeni sezon ne zaman?

MÜGE ANLI YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 2025 yılı yeni sezon tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak programın önceki yayın takvimleri ve sektördeki genel beklentiler doğrultusunda, yeni sezonun Eylül ayı içerisinde başlaması öngörülüyor. Yaz aylarında verilen kısa aranın ardından, programın hayranları ve izleyicileri, sevilen sunucunun ekranlara dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor. Müge Anlı'nın sunduğu, hem gündem yaratacak hem de toplumsal konulara ışık tutan program, yeni sezonda da aynı ilgiyle takip edilecek gibi görünüyor. Resmi duyurular yapıldığında, programın başlangıç tarihi ve yayın detayları geniş çapta paylaşılacak.

MÜGE ANLI HANGİ GÜN, HANGİ SAATTE YAYINLANIYOR?

Hafta içi her sabah saat 10:00'da ATV ekranlarında başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, izleyicilerine yaklaşık üç buçuk saat boyunca güncel olayları, kayıp vakalarını ve toplumsal konuları aktarıyor. Program, her gün saat 12:45'te sona ererek izleyicilerine günün önemli gelişmelerini ve çözüm bekleyen hikayeleri sunmayı sürdürüyor. Canlı yayın formatıyla dikkat çeken program, geniş kitleler tarafından yakından takip edilirken, sunucusu Müge Anlı'nın samimi ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde özellikle gündüz kuşağında önemli bir yer edinmiş durumda.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, Türkiye'nin en tanınmış televizyon sunucularından biridir. Özellikle "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla geniş kitlelere ulaşmış, kayıp kişilerin bulunması ve çeşitli toplumsal olayların aydınlatılmasında önemli rol oynamıştır. Gazetecilik ve televizyonculuk kariyerine uzun yıllar önce başlayan Anlı, araştırmacı habercilik anlayışıyla dikkat çekmiştir. Samimi üslubu ve güçlü iletişim becerileri sayesinde izleyiciler tarafından sevilen bir isim haline gelmiştir. Hem toplumsal duyarlılık taşıyan konuları ele alması hem de mağdurların sesi olması nedeniyle kamuoyunda saygın bir yere sahiptir.