Müge Anlı ne zaman başlıyor? 2025 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ SEZON tarihi belli oldu mu, ne zaman?

ATV ekranlarının uzun soluklu ve büyük ilgi gören programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon hazırlıklarıyla izleyicilerin odağında yer alıyor. Gerçek olayları araştıran ve çözülmesine katkı sağlayan program, yaz tatiline girmesinin ardından yeniden ne zaman başlayacağı ile gündemde. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman? İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ve detaylar…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yaz tatilinin ardından ne zaman geri döneceği ile ilgili merak konusu oldu. 2025 sezon finalini Haziran sonunda yapan programın yeni sezonuna ilişkin resmi yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki yayın düzenine bakıldığında, programın Eylül ayının ilk ya da ikinci haftasında ekranlara dönmesi bekleniyor.

Müge Anlı ne zaman başlıyor

Öte yandan sunucu Müge Anlı, sezon finali sırasında yaptığı bir açıklama sırasında "Yine dayanamayıp Ağustos ayında döneceğim gibi…" şeklinde konuşmuştu. Bu nedenle ATV veya program yapım ekibinden gelecek resmi duyuru, milyonlarca izleyici tarafından yakından takip ediliyor.