Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon başlama tarihi!

27 Haziran 2025'te sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yaz tatilinin ardından ekrana dönmeye hazırlanıyor. Müge Anlı'nın sezon finalinde yaptığı, "Yine dayanamayıp erken dönebilirim." esprili açıklaması, izleyiciler arasında Ağustos ayında sürpriz bir başlangıç olabileceği ihtimalini de gündeme getirdi. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin gündüz kuşağındaki en çok izlenen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, geçmiş yıllarda genellikle Eylül'ün ilk haftasında yeni bölümleriyle ekrana dönüyor. Bu yıl da aynı takvimin uygulanması bekleniyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SAAT KAÇTA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında başlayıp 12.45'e kadar sürüyor. Yeni sezonda da aynı saatlerde yayınlanması bekleniyor.

Program, kayıp kişilerin bulunması, faili meçhul olayların aydınlatılması ve sosyal sorumluluk projeleriyle her sezon olduğu gibi yine gündemi meşgul edecek konularla izleyici karşısında olacak.