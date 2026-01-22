Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun ev işlerinde destek olmadığından dert yanarak, çalışan bir kadın olmasına rağmen evde tüm yükün kendisinde olduğunu söyledi.
ATV ekranlarında yayınlanan 'Tatlı Sert' programında izleyici ile buluşan Müge Anlı, 2022 yılında evlendiği kocası İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan dert yandı.
"KOCAM BANA 'BU KADIN ÇALIŞIYOR' DEMİYOR"
"Ben de çalışan bir kadınım, kocam bana hiç çay getirmiyor" diyen başarılı sunucu, "Eve geliyorum; yemek yapıyorum, sofrayı hazırlıyorum, çayı yapıyorum. Hiç kocam da 'Bu kadın çalışıyor' demiyor" ifadelerini kullandı.