Haberler

Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı

Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Müge Anlı, canlı yayında eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun ev işlerinde destek olmadığından dert yanarak, çalışan bir kadın olmasına rağmen evde tüm yükün kendisinde olduğunu söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan 'Tatlı Sert' programında izleyici ile buluşan Müge Anlı, 2022 yılında evlendiği kocası İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan dert yandı.

"KOCAM BANA 'BU KADIN ÇALIŞIYOR' DEMİYOR"

"Ben de çalışan bir kadınım, kocam bana hiç çay getirmiyor" diyen başarılı sunucu, "Eve geliyorum; yemek yapıyorum, sofrayı hazırlıyorum, çayı yapıyorum. Hiç kocam da 'Bu kadın çalışıyor' demiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

egosu tavanı yapmış kendisini bi şey sanan bi tip

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyfi Ahıskalı:

Canım ülkemde o kadar sıkıntı var iken sende araya gir, istersen bir proğramda senin için yap.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerdi Kerim:

Eeeeee napcaz , oturalım bı konuşalım. Kurul ne derse ona göre bir karar vercez

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

inat iyi bir şey değil feminist takılıyor o kadar geliri var bir yardımcı tutsun hem birine ekmek kapısı açmış olur hem ikinciden üçüncüye dönmez

yanıt6
yanıt2
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Hayat Boyu Mutluluklar dilerim, umarım çay getirdiğinde şekerini karıştırmayı unutmaz.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSMSNG35:

vah vah vah memleketin başka derdi yok bi sen eksiktin

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak hamle
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı
Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması

Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması
İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi

İlk kez denediler, Washington'a kadar ulaşabiliyor
Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak hamle