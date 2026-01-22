Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı

ATV ekranlarında yayınlanan 'Tatlı Sert' programında izleyici ile buluşan Müge Anlı, 2022 yılında evlendiği kocası İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan dert yandı.

"KOCAM BANA 'BU KADIN ÇALIŞIYOR' DEMİYOR"

"Ben de çalışan bir kadınım, kocam bana hiç çay getirmiyor" diyen başarılı sunucu, "Eve geliyorum; yemek yapıyorum, sofrayı hazırlıyorum, çayı yapıyorum. Hiç kocam da 'Bu kadın çalışıyor' demiyor" ifadelerini kullandı.