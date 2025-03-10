ATV canlı yayın izle! Müge Anlı son bölümde neler oldu? 10 Mart ATV Müge Anlı izleme linki

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 10 Mart 2025 tarihinde izleyicileriyle buluştu. Programın bu bölümünde ele alınan konular ve yaşanan gelişmeler merak ediliyor. A Tv ekranlarında yayınlanan programı canlı izlemek ve son bölümde neler olduğunu öğrenmek isteyenler için detaylar aşağıda.? Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu? 10 Mart ATV Müge Anlı izleme linki!

MÜGE ANLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Canlı yayında ele alınan konular, izleyicilerin dikkatini çekti.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaybolduğu ormanda 5 gün sonra bulundu. Ece Gürel, yaşam mücadelesini kaybetti.

Ece Gürel kaybının 5. Gününde Belgrad Ormanı'nda gönüllü arama kurtarmalar tarafından bulunmuştu, hastanede yoğun bakımda tedavisi sürerken kalbinin durduğu öğrenildi. Tüm çabalara rağmen genç kadın yaşamını yitirdi. Cenaze adli tıp kurumuna gönderildi.

Kaybının 9. Gününde Müge Anlı'da bulundu. 'Eşim 22 yıl sonra gözüme çirkin geldi, gittim'

4 çocuk annesi Nesrin Sungur'u aramak için eşi ve çocukları canlı yayına gelmişti. Kaybının 9. Gününde bulundu. Canlı yayına bağlandı. 4 yıldır ilişkisi olduğunu ve eşinden boşanmak istediğini söyledi.

Fatma'yı kaçırdığı söylenen şahsın eşi konuştu. 'Fatma, gözleri görmeyen kocamı kandırdı'

Kaybının 56. Gününde Müge Anlı'da bulunan Fatma, Yalçın adlı kişinin yanında olduğunu söylemişti. Yayına bağlanan şahsın eşi ise, Fatma'nın eşini kandırdığını iddia etti. Cennet Hanım, Fatma'nın 2 aylık hamile olduğunu yeni öğrendiğini ve eşinden boşanmayacağını söyledi.

Yakınları hayatından endişe ediyordu. Özhan Güngör yayının ardından bulundu.

14 Şubat günü Mersin Tarsus'tan kaybolan 50 yaşındaki kebap ustası İstanbul'da bulundu.

35 yaşındaki Atılay Doğukan Sarı aranıyor...

13 Şubat'ta Bursa'daki evinden ayrılan Doğukan bir daha evine geri dönmedi. Annesi canlı yayında oğluna seslendi.

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