Müge Anlı CANLI İZLE! 7 Şubat Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
ATV'de yayınlanan Müge Anlı programı Canlı İzleme linki araştırılırken Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak ediliyor. 7 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki ve Müge Anlı Canlı İzle konuları sık sık gündeme geliyor. Peki, Müge Anlı CANLI İZLE! 7 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Müge Anlı CANLI İZLE ve 7 Şubat Müge Anlı Canlı izleme linki izleyiciler tarafından gündeme geliyor. Müge Anlı son bölüm neler olduğu merak edilirken Müge Anlı Canlı İzlemek isteyenler, 7 Şubat Müge Anlı canlı izleme linkini araştırılıyor. Müge Anlı CANLI İZLE! 7 Şubat Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI CANLI İZLE!
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da ATV'de yayınlanmaktadır.
MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?
- Çifte cinayet kurbanı Şen kardeşler davasında yeni gelişme!
- Ganime Hanım, yakın zamanda duruşmaları olduğunu, bir itiraf olduğunu eve iki kişi değil üç kişi girildiğinin ortaya çıktığını söyledi. Babası ve amcasının işkence ile öldürüldüğünü de söyleyen Ganime Hanım, öldürülme sebebinin hırsızlık olduğu iddialar arasında dedi.
- Terlikleri ile kaçtı, kocasından dert yandı: 'Eşimin yanında güvende değildim, evlendiğime pişmanım'
- Ceylan Koca, kocasına geri dönmeyeceğini, annesinin yanına gideceğini söyledi. Mustafa Koca'ya uzaklaştırma kararı çıkartacağını söyleyen genç kadın hemen boşanma davası açacağım dedi. Eşinden soğuduğunu söyleyen Ceylan, çocuğu gösteririm dedi.
- Muğla'dan kaybolan 21 yaşlarındaki iki arkadaş kayıplarının 8. Gününde Müge Anlı'da bulundular.
- Yayına bağlanan kızlar Dilan ve Merve, Muğla'da ev tuttuklarını iş bulduklarını ve iyi olduklarını söylediler. Anneler kızlarına geri dön çağrısı yaptı. Kızlar ise, geri dönmeyeceklerini ama yerlerini annelerine söyleyeceklerini bildirdiler.
- 262 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu. Gülistan Tamur alı mı kondu? Yayına bağlanan genç kız, annesiyle konuşmak istemediğini amcası tarafından kendisinin silah zoruyla Mardin'e götürüldüğünü ve annesinin bir şey yapmadığını söyledi. Anne Emine Hanım ise, bunların yalan olduğunu ifade etti.
- Gökhan Tombak cinayeti ile ilgili tanık konuştu: 'Mehmet 'ardımda kalan 20 ölü var' dedi'
- Gökhan Tombak cinayetinde define olayları ve adı geçenlerle ilgili bildiklerini anlatmak isteyen gizli tanık konuştu. Gökhan rahmetli olduktan sonra köyde 'yazık oldu' dediklerinde Mehmet Çelik de 'niye yazık olacak? Milletin karısına kızına yan gözle bakmasaydı. Babamı bile vururum babam uzakta olduğu için vuramıyorum. Benim arkamda 20 tane leşim var.' diye söylemiş dedi.