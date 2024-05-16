MÜGE ANLI CANLI İZLE! 16 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250
Müge Anlı'nın 16 Mayıs tarihli canlı yayınına nasıl ulaşabileceğinizi merak ediyor musunuz? Müge Anlı'nın son bölümünde neler yaşandı, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için canlı izleme linki haberimizde.
Ünlü televizyon programı Müge Anlı'nın 16 Mayıs tarihli canlı yayınının izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde yaşanan gelişmeler ve detaylar izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 16 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
- Şaban Ataş'ın öldürüldüğü açığa çıktı. Karısı, arkadaşı, 2 çocuğu ve kayınvalidesi gözaltındalar.
- İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Şaban Ataş'ın oğulları, eski karısı Emine ve Burhanettin stüdyodan göz altına alındı. Emine'nin annesi Dulkadın Hanım ise Muğla'dan göz altına alındı. Şaban ve Emine çiftinin en küçük oğluna mikrofon uzatıldı. Çocuk "annemden ve ağabeyimden böyle bir şey beklemezdim. Mehmet ağabeyimden hiç şüphelenmedim diğerlerinden de şüphelenmiyorum, Burhanettin öldürmüştür" dedi.
- Cinayetin işlendiği söylenen evde emare arandı, somut deliller toplandı.
- Cenazenin taşındığı iddia edilen römork ve araba, yayla evi ekipler tarafından incelendi. Emine Karabulut'un annesi Durkadın elleri kelepçeli bir şekilde göz altına alındı. Durkadın'ın evinde emare arandı, somut deliller toplandı.
- Cinayet işlediği söylenen şahsın eşi konuştu. ''Emine, 'elbet bir gün kocanı elinden alacağım' dedi''
- Nezahet Öztürk'e mikrofon uzatıldı. Nezahet Hanım Emine ve oğlu Mert'in ifadelerinin tutarsız olduğunu, anne oğlun Şaban'ı öldürüp suçu kocası Burhanettin'in üzerine atmaya çalışmış olabileceklerini ifade etti. Nezahet Hanım, Emine'nin" elbet bir gün kocanı elinden alacağım" dediğini, bu ilişki yüzünden maddi manevi çok zorluklar çektiklerini, ifade etti.
- Kemal Güner evini terk eden eşi Gülare Güner'i arıyor.
- Kemal Bey Gülare ile bir yıllık evli olduğunu, Gülare'nin yurt dışındaki oğluna para göndermek için çalışma izni almaya çalıştığını, izni alamayınca da çalışamadığını ve oğluna para gönderemediğini, bu yüzden karısının oğluna kendisinin para göndermeye çalıştığını ama yeterli para gönderemediğini karısının da bu yüzden evi terk ettiğini anlattı.