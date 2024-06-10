MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Müge Anlı'nın 10 Haziran tarihli canlı yayınına dair izleme linki ve son bölüm özeti merak ediliyor. Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve detayları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Müge Anlı'nın programında çözülemeyen olaylar ve gizemler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kayıp diye aranıyordu hakkındaki iddialar şoke etti. Güllü Çolak canlı yayında iddiaları yanıtlıyor.

Güllü Hanım kimseyi dolandırmadığını belirtti. Müge Anlı, "sizin yüzünüzü gören kişilerin bağlanacağını mı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Güllü'nün ağabeyleri Durmuş Çolak ve Bayram Çolak da stüdyoya geldi. Ağabeyleri Güllü hakkında suçlamalarda bulununca Güllü Hanım ağabeylerinin annelerine şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Kan donduran kıyma makinesi cinayeti iddiası. ''Borçlu oldukları kişiyi öldürüp kıyma makinesinden geçirmişler''

Durmuş Bey kardeşi Güllü ve annesi Cennet'in "biz adam öldürdük kıyma makinesine çektik sonra da lavaboda akıttık" dediğini, bunu da herkesin duyduğunu söyledi. Rahmi Özkan "öldürdüğünüz adam kim diye sormadınız mı?" diye sordu. Durmuş Bey sorduklarını ama söylemediklerini sadece para mevzularından bunu yaptığını söylediklerini ifade etti.

Eşi ve Kayınbiraderi cinayeti itiraf etmişti. 6 aile üyesi 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da açığa çıkmıştı. Cinayetle ilgili itiraf geldi. Mehmet Ali Özdemir'in kayınbiraderi Mehmet Genç tarafından üç el ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Mehmet Ali Özdemir'in eşi ve eşinin ailesi kasten öldürme suçlamasıyla ceza evine gönderildi.

Kaybının 27. Gününde acı haber geldi. Tuncay Özdem dere yatağında ölü bulundu.

MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ