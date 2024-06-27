Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, dünkü yayınında gündüz kuşağındaki programları eleştirenleri hedef aldı. Anlı'nın sözlerinin daha önce "O programlardan hoşlanmıyorum" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya söylediği ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan Anlı'dan yeni açıklama gecikmedi. Peki, Müge Anlı, Ali Yerlikaya'yı mı hedef aldı? Müge Anlı programda ne söyledi?

MÜGE ANLI, ALİ YERLİKAYA'YI MI HEDEF ALDI?

Bugünkü canlı yayında sözleriyle Yerlikaya'yı hedef almadığını belirten Anlı, "Benim laflarımın postacılığını yapmayın. Çıkarcı çevreler laflarımı çarpıtıyor. Hata bende isim vermeden konuştum. Bakan Yerlikaya ile benim arama girmeye çalışmayın. Ona bir şey söylemek istesem arar söylerim, o kadar samimiyetim var" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI PROGRAMDA NE SÖYLEDİ?

Müge Anlı, dünkü yayınında "Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler. Çok söyleyecek lafım var, söylemekten çekinecek bir durumum da yok ama şahsi olarak bana bir şey söylendiği zaman cevap vermeyi prensi ediniyorum. Taş altında kalırım ama laf altında kalmam" dedi. Anlı'nın sözlerinin daha önce "O programlardan hoşlanmıyorum. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya söylediği düşünüldü.