Müge Anlı 8 Ocak Yusuf Kavuk Son Dakika | Yusuf Kavuk, Derya Altun ve Harun Ateş kim?

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MÜGE ANLI 8 OCAK YUSUF KAVUK SON DAKİKA

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Yusuf Kavuk'un ailesi, 6 aydır Yusuf Kavuk'tan haber alamıyordu. Bursa'da yaşanan olayda şüpheliler Yusuf Kavuk'un arkadaşları Harun Ateş ve Derya Altun üzerinde yoğunlaşıyordu. Bugün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Müge Anlı Yusuf Kavuk'un katillerini bulunduğunu açıkladı. Harun Ateş cinayeti itiraf ederek 6 aydır sakladığı cesedi çalılarla örttüğünü açıkladı. Harun ve Derya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YUSUF KAVUK, DERYA ALTUN VE HARUN ATEŞ KİM?

Müge Anlı yeni bölümünde arkadaşı Harun ve Derya Yusuf Kavuk'u öldürdüğünü itiraf etti. Harun ve Derya tutuklanarak cezaevine gönderildi.