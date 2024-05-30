Mücella Yapıcı kimdir? Mücella Yapıcı kaç yaşında, nereli? Mücella Yapıcı hayatı ve biyografisi!

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MÜCELLA YAPICI KİMDİR?

1951 yılında İstanbul'da doğan Ayşe Mücella Yapıcı, Türkiye'nin tanınmış mimar ve aktivistlerinden biridir. İlk ve ortaöğrenimini babasının görevi nedeniyle Diyarbakır, Kayseri, Adana, Trabzon ve Ankara gibi farklı şehirlerde tamamlayan Yapıcı, lise eğitimini İstanbul Çamlıca Kız Lisesi'nde bitirdi. 1968 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne giren Yapıcı, 1975 yılında yüksek mimar ünvanını alarak mezun oldu ve sınıf arkadaşı Memik Yapıcı ile evlendi.

Meslek yaşamına İstanbul Anakent Belediyesi Planlama Müdürlüğü'nde başlayan Yapıcı, 12 Eylül Darbesi nedeniyle kamu sektöründeki görevinden ayrıldı ve eşiyle birlikte serbest mimarlık yapmaya başladı. 1999 Büyük Marmara Depremi'nden sonra, Türkiye'deki kadın hareketi ile ilişkilenerek Kadınlarla Dayanışma Vakfı'nın (KADAV) kurucu üyeleri arasında yer aldı ve çeşitli projelerde görev aldı. Depremde eşlerini kaybeden ve geçim kaynağı olmayan kadınlar için Köseköy'de Yeni Adım Sitesi Projesi ve Afyon'da Fevzi Çakmak Yetiştirme Yurdu Yenileme ve Onarım projesini gerçekleştirdi.

1999 yerel seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden Beşiktaş belediye başkan adayı olan Yapıcı, 2002 yılında partiden ayrıldı. Eşi Memik Yapıcı'nın 2003 yılında vefat etmesinin ardından serbest mimarlık kariyerini sonlandırarak, mesleki çalışmalarına Mimarlar Odası'nda devam etti. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Çevre Etki Değerlendirme Danışma Kurulu ve Afet Komitesi sekreterliklerini yürüten Yapıcı, "Oda Tarihinden Portreler" başlıklı yayın dizisinin ilk dört kitabının derlemesini yaptı.

Yapıcı, kısa vadeli ekonomik gerekçelerle emlak eksenli mega projelere karşı duruşu ve İstanbul'daki kent, kültür ve tarih mirasını koruma mücadelesi ile tanındı. Tarlabaşı'nda tescilli yapıların yıkılmasına karşı, Haydarpaşa Garı'nın gar olarak korunması ve AKM'nin, Emek Sineması'nın yıkılmaması için verilen mücadelelerde aktif rol aldı. 2012 yılında, Taksim'deki yayalaştırma projesi ve Gezi Parkı'na Topçu Kışlası inşa etme projelerine karşı kurulan Taksim Dayanışma Bileşenleri Platformu'nun sözcülerinden biri olarak, Gezi Parkı Olayları'nda simge isimlerden biri oldu. 27 Mayıs 2013'te başlayan yıkıma karşı çıkan aktivistler arasında yer aldı ve 8 Temmuz 2013'te gözaltına alındı, ancak 11 Temmuz 2013'te serbest bırakıldı.

17 Mart 2014'te "örgüt kurmak ve yönetmek" ile "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlamasıyla açılan davada beraat eden Yapıcı, 2019 yılında "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlamasıyla yeniden yargılandı ve Nisan 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Ancak, 28 Eylül 2023'te Yargıtay 3. Ceza Dairesi, hakkındaki mahkûmiyet kararını bozarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Ayşe Mücella Yapıcı, mimarlık kariyerinin yanı sıra feminist ve sosyalist görüşleri ile tanınan ve İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerine karşı verilen mücadelenin önemli isimlerinden biri olarak tarihe geçmiştir.