Muazzez Abacı'nın serveti ne kadar? Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu mu?

Muazzez Abacı'nın vefatı, sadece sevenlerini değil, sanatçının geride bıraktığı mal varlığıyla ilgili meraklıları da harekete geçirdi. Tuzla'daki villadan, Kuzguncuk ve Şişli'deki dairelere; bankadaki nakit birikimlerden lüks otomobil ve cipe kadar uzanan serveti, sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Peki, Muazzez Abacı'nın mal varlığı gerçekten ne kadar ve servetinin detayları neler? İşte ortaya çıkan iddialar ve merak edilen tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

MUAZZEZ ABACI'NIN MAL VARLIĞI BELLİ OLDU MU?

Muazzez Abacı'nın mal varlığı, vefatının ardından gündeme gelen iddialarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Haberlere göre sanatçının İstanbul'un farklı bölgelerinde önemli gayrimenkulleri bulunuyordu. Bunlar arasında Tuzla'da bir villa, Kuzguncuk ve Şişli'de daireler yer alıyor.

Ayrıca bankada yüksek miktarda nakit para, bir otomobil ve bir cipin de mal varlığı kapsamında olduğu öne sürüldü. Bazı kaynaklarda Abacı'nın servetinin 1,2 milyar doları aştığı iddia edilse de, bu rakamın herhangi bir resmi doğrulamaya dayanmadığı belirtiliyor. Resmi açıklamalar yapılmadığından, net değer ve detaylar hâlâ belirsizliğini koruyor.

MUAZZEZ ABACI'NIN ÇOCUĞU VAR MI?

Sanatçının mirasına ilişkin en çok merak edilen konulardan biri de çocuk sahibi olup olmadığıydı. İddialara göre Muazzez Abacı'nın tek çocuğu olan kızı Saba Abacı, yasal mirasçı olarak öne çıkıyor. Abacı'nın yaşamını yitirmesinin ardından, tüm mal varlığının ve mirasın yasal olarak kızı Saba'ya kalması bekleniyor. Henüz aile ya da resmi makamlar tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Saba Abacı'nın miras hakkı gündemdeki yerini koruyor.

MUAZZEZ ABACI NEDEN VEFAT ETTİ?

Muazzez Abacı, uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Tüm müdahalelere rağmen Abacı, 78. doğum gününde hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı, usta sanatçının vefatının temel nedeni olarak açıklandı.

MUAZZEZ ABACI KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Türk sanat müziğinin unutulmaz yorumcusu Muazzez Abacı, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun ve başarılı kariyerinin ardından hayata veda eden sanatçının ölümü, müzik dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.