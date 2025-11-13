Haberler

ABD'de hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye nasıl getirilecek?

ABD'de hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye nasıl getirilecek?
Türk sanat müziğinin efsane sesi Muazzez Abacı'nın ABD'de vefat etmesi sevenleri ve sanat camiasını yasa boğarken, sanatçının naaşının yurda nakli için yapılması gereken işlemler gündeme geldi. ABD'den Türkiye'ye cenaze nakli hem hukuki hem de idari prosedürler içeriyor.

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Abacı, Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi cenazenin Türkiye'ye nasıl getirileceği sorusunu da beraberinde getirdi.

Bir döneme damga vuran Abacı'nın cenaze töreni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, yurt dışından cenaze nakli için izlenmesi gereken resmi prosedürler ve konsolosluk süreçleri merak konusu oldu.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

ABD'de bir kişinin vefatı durumunda, cenazenin Türkiye'ye nakli hem hukuki hem de idari prosedürler gerektiren bir süreç. Bu işlemler, belgelerin eksiksiz hazırlanması, konsolosluk işlemlerinin yürütülmesi ve uluslararası nakil kurallarına uygun hareket edilmesi ile gerçekleştiriliyor.

ABD'de bir Türk vatandaşı vefat ettiğinde; ilk olarak

• Ölüm, yerel sağlık ve polis makamlarına bildirilir,

• Ölüm belgesi resmi olarak düzenlenir,

• Gerekirse otopsi veya sağlık raporu hazırlanır,

• Belgelerin noter onaylı ve apostilli olması sağlanır.

KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ

Türkiye'nin ABD'deki Büyükelçiliği veya Konsoloslukları, cenazenin Türkiye'ye nakli için yetkili. Bu nedenle,

• Ölüm bildirimi konsolosluk tarafından Türkiye'ye iletilir,

• Cenazenin Türkiye'ye götürülmesi için cenaze nakil belgesi (laissez-passer) düzenlenir.

GEREKLİ BELGELER

ABD'den Türkiye'ye cenaze nakli için gereken belgeler şunlar:

• ABD makamlarından alınmış resmi ölüm belgesi,

• Pasaport ve kimlik belgeleri,

• Ölüm sebebini açıklayan sağlık raporu,

• Cenazenin bulaşıcı hastalık taşımadığını gösteren sağlık sertifikası,

• Cenazenin uygun şekilde ambalajlandığını ve çinko tabut içinde hazırlandığını gösteren rapor,

• Türkiye Konsolosluğu tarafından verilen cenaze nakil belgesi.

NAKİL SÜRECİ

• Belgeler tamamlandıktan sonra cenaze, ABD'den Türkiye'ye hava yoluyla sevk edilir,

• Türkiye'ye ulaştığında gümrük işlemleri tamamlanır,

• Cenaze, defin edileceği şehir ve mezarlığa nakledilir.

