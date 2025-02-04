MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025? MSÜ 2025 sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM, sınav giriş belgelerini genellikle sınavdan yaklaşık 1 hafta önce erişime açmaktadır. Bu nedenle, MSÜ sınav yerlerinin 17-22 Şubat 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar…

MSÜ NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş yerlerinin, sınavdan bir hafta önce, yani 17-22 Şubat 2025 tarihleri arasında ÖSYM tarafından açıklanması beklenmektedir. Adaylar, sınav giriş belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.