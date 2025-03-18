ABD: İran'a olası harekat masada

Trump, ikinci savaşını açmaya çok yakın: Olası harekat masada
Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oryantal Tanyeli hayatını kaybetti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemi çöktü, yolcular saatlerce bekledi

Yüzlerce yolcu saatlerce bekledi, dayanamayıp bayıldılar
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan orduya "vurun" talimatı

MSU açıklandı mı? MSU ne zaman açıklanacak?

MSU açıklandı mı? MSU ne zaman açıklanacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSÜ sınav sonuçları için beklenen tarih yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sonuçları 18 Mart Salı günü açıklayacağını duyurdu. Peki, MSU açıklandı mı? MSU ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 sınavı 23 Şubat tarihinde yapılmıştı. MSÜ sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. MSU açıklandı mı? MSU ne zaman açıklanacak?

MSU AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2025 MSÜ sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde erişime açılacak. Bu tarihte adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecekler. MSÜ sınavı sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. MSÜ 2025 sınav sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ve ÖSYM aday giriş şifreleriyle öğrenebilecek.

MSU açıklandı mı? MSU ne zaman açıklanacak?

MSÜ - MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAVI NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, tamamıyla lise son sınıf ve mezun öğrencilerinin sınava girdiği ve ayrıca 2 Yıllık Önlisans, 4 Yıllık ve üzeri yıllar Lisans ve Lisansüstü seviyelerinde ve hatta daha üzerinde özel bir eğitim verecek olan ve Milli Ordumuzun Subay yetiştirmek ihtiyacını gideren öğretim kurumu boşluğunu doldurmak amacıyla ÖSYM tarafından hazırlanan ve yapılan sınava MSÜ Sınavı denir.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavdan geçecek bir puan alan sınava giren kişiler, YKS (TYT, AYT) olarak adlandırılan üniversite sınavından da yeterli seviyede puan alırlarsa MSÜ harp okulları için mülakatlara girebilirler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin
img

Ünlü oryantal Tanyeli hayatını kaybetti
img

Bu Avrupa ülkesine sakın gitmeyin! Açık açık ölümle tehdit ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mühendis, barfiks çubuğuna asılı halde bulundu

Mühendis, barfiks çubuğuna asılı halde bulundu
Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu

İşçiler 100 bin liradan fazla maaş alacak
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin

OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.