Milli Savunma Üniversitesi 2025 sınavı 23 Şubat tarihinde yapılmıştı. MSÜ sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. MSU açıklandı mı? MSU ne zaman açıklanacak?

MSU AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2025 MSÜ sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde erişime açılacak. Bu tarihte adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecekler. MSÜ sınavı sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. MSÜ 2025 sınav sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ve ÖSYM aday giriş şifreleriyle öğrenebilecek.

MSÜ - MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAVI NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, tamamıyla lise son sınıf ve mezun öğrencilerinin sınava girdiği ve ayrıca 2 Yıllık Önlisans, 4 Yıllık ve üzeri yıllar Lisans ve Lisansüstü seviyelerinde ve hatta daha üzerinde özel bir eğitim verecek olan ve Milli Ordumuzun Subay yetiştirmek ihtiyacını gideren öğretim kurumu boşluğunu doldurmak amacıyla ÖSYM tarafından hazırlanan ve yapılan sınava MSÜ Sınavı denir.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavdan geçecek bir puan alan sınava giren kişiler, YKS (TYT, AYT) olarak adlandırılan üniversite sınavından da yeterli seviyede puan alırlarsa MSÜ harp okulları için mülakatlara girebilirler.