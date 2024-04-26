MOR KOD NEDİR? Hastanelerde mor kod ne anlama gelir? #128657

Hastanelerde kullanılan bir diğer acil durum kodu ise "mor kod" olarak adlandırılır. Mor kod, genellikle tıbbi acil durumları belirtmek için kullanılan bir sistemdir. Bu kod, hastanenin acil servislerinde veya diğer tıbbi birimlerinde beklenmedik tıbbi acil durumların meydana geldiğini belirtmek için kullanılır. MOR KOD NEDİR? Hastanelerde mor kod ne anlama gelir? İşte ayrıntılar...

MOR KOD NEDİR?

Mor kod, hastane afet planındaki çeşitli tehditlere karşı hazırlıklı olunması için uygulanan bir önlem olarak başlatılır. Patlama, yangın, teknik destek ünitelerinin çökmesi, tehlikeli madde yayılımı, sabotaj, deprem, siber saldırı gibi çeşitli afet senaryolarına karşı ilgili pozisyon ve bölümlerin alarm durumuna geçirilmesini sağlar. Mor kod, Hastane Afet Planı başkanı ve Lojistik ve Operasyon Bölüm Şefleri tarafından başlatılır ve bu sayede hastane personeli, acil durumlarla başa çıkmak için gereken önlemleri alabilir. Bu sayede hastane, acil durumlara hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilir.

Kod uygulaması başlatıldığında, Hastane Afet Planı'ndaki acil durum ekipleri başta olmak üzere farklı birimlerin sorumluları, fiziki koruma ve güvenlik, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Timi, sahne alan sorumlusuna bağlı personel ve araç timi, ekipman ve malzeme timi, Altyapı ve enerji kaynakları müdahale timi, bina hasar ve yaralı tespit ekibi gibi birçok önemli birim ve ekip hazır bulundurulur. Her bir ekip kendi alanında görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmek için kendilerine ait araç, gereç ve malzemeleri gözden geçirerek hazırlıklı olur. Bu sayede hastane, her türlü acil durumda hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edebilir ve zararları en aza indirebilir.

Malzeme eksikliği yaşayan bölümler ve timler, eksikliklerini gidermek ve hazırlıklarını tamamlamak için gerekli adımları atarlar. Bu adımlar genellikle malzeme temini, ek eğitimler veya gereksinimlerin belirlenmesi gibi konuları içerir.

Hazırlıkların takibi ve yürütülmesi, Hastane Afet Planı Bölüm Şefleri ile tim ve ekip amirlerinin sorumluluğundadır. Bu kişiler, afet planının uygulanmasını ve gerektiğinde revize edilmesini sağlarlar. Ayrıca, ekipler arasında iletişimi koordine eder, ekipmanın ve malzemenin düzenli bir şekilde kullanılabilir durumda olmasını sağlarlar. Bu sayede, afet durumunda hızlı ve etkili bir müdahale yapılabilir.