Başrolünde İrem Sak'ın yer aldığı GAİN dizisi Modern Kadın, her hafta yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 20 Haziran'da yayın hayatına başlayan dizinin ilk sezonunda şimdiye dek dokuz bölüm yayınlandı. Kısa sürede ilgi gören yapım, karakter derinliği ve sürükleyici anlatımıyla sosyal medyada da gündem olmayı sürdürüyor. Modern Kadın ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Modern Kadın 10.bölüm ne zaman? Modern Kadın 1. sezon kaç bölüm?

MODERN KADIN 10. BÖLÜM NE ZAMAN?

GAİN'in dikkat çeken yapımlarından Modern Kadın, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına çekmeye devam ediyor. İrem Sak'ın başrolünde yer aldığı dizi, karakterlerinin derinliği ve günümüz ilişkilerine dair cesur anlatımıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yayın takvimine göre dizinin yeni bölümleri her perşembe platformda izleyiciyle buluşuyor. Bu doğrultuda Modern Kadın'ın merakla beklenen 10. bölümü, 15 Ağustos Perşembe günü GAİN'de yayınlanacak. Dizinin son bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeler ve hikâyeye dahil olan yeni karakterler, 10. bölümde neler olacağına dair beklentileri iyice artırmış durumda. Özellikle Özgür Çevik'in canlandırdığı karakterin hikâyedeki yeri ve etkisi, yeni bölümde netleşecek gibi görünüyor.

MODERN KADIN 1. SEZON KAÇ BÖLÜM?

GAİN platformunda yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Modern Kadın dizisi, ilk sezonuyla yoluna devam ediyor. Başrolünde İrem Sak'ın yer aldığı yapım, karakter odaklı anlatımı ve güncel temalarıyla kısa sürede dijital izleyici kitlesi arasında kendine sağlam bir yer edindi. 20 Haziran'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, her hafta perşembe günleri yeni bölümleriyle gündem oluşturuyor. Duygusal derinliği, karakter çatışmaları ve kadın merkezli anlatımıyla öne çıkan dizi, hem konusuyla hem de oyuncu performanslarıyla adından söz ettiriyor. Edinilen bilgilere göre Modern Kadın'ın ilk sezonu, toplamda 10 bölümden oluşacak. Şu ana kadar yayınlanan bölümlerle birlikte sezonun finaline doğru yaklaşılırken, izleyiciler final bölümünde neler olacağına dair ipuçlarını dikkatle takip ediyor. Dizinin merakla beklenen 9. bölümü 8 Ağustos'ta GAİN'de yayınlanacak. 10. ve son bölümle birlikte ilk sezonun nasıl noktalanacağı ise şimdiden büyük merak konusu.