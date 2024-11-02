Mobilya Sektörünün Elmas Markası Bellona

Türkiye İtibar Akademisi'nin Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırmasısonuçlarına göre Bellona, ürün kalitesi, yönetim mükemmeliyeti ve sosyalfayda yaratma konularında gösterdiği üstün performans ile "ElmasMarka" kategorisinde yer aldı.

5-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında 14 bin kişinin katılımıylagerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması'nda mobilyasektöründe en prestijli ödüllerden biri olan "Elmas Marka" kategorisindeBellona'nın adı öne çıktı. Bu ödül, Bellona'nın yalnızca kaliteli ürün vemüşteri memnuniyeti sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sosyalsorumluluk projeleri ve yönetim mükemmeliyeti ile de sektöründe farkyarattığını bir kez daha tescilledi.

Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, ödül ile ilgili yaptığı açıklamada,"Bu başarıya katkı sağlayan değerli müşterilerimize ve çalışmaarkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bellona olarak, kaliteliürünlerimiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla Türkiye ekonomisinekatkı sağlamaya, yaşam alanlarına konfor ve şıklık katmaya devamedeceğiz." ifadelerini kullandı.