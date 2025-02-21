Miyav şarkısını kim söylüyor? Miyav şarkısı sözleri ne? Hayri Miyav - Dinle

Ünlü rapçi Lvbel C5'in geçtiğimiz haftalarda çıkardığı "Hav Hav Hav" isimli şarkısı tepki çekti. Sözleri nedeniyle eleştirilen şarkı, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Miyav şarkısını kim söylüyor? Miyav şarkısı sözleri ne?

"HAV HAV HAV" YETMEDİ, "MİYAV" ŞARKISI YAPTI

Lvbel C5'e özenen Hayri isimli bir kişi de harekete geçti. Hayri, "Miyav" isimli şarkı yaptı. Şarkının kısa zamanda yayınlanacağı belirtilirken sosyal medya kullanıcıları, "Sırada hangi hayvan var?" sorusunu soramadan edemedi.